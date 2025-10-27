DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.646 +1,9%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.991 -2,2%
Jahresziele bestätigt

Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal

27.10.25 20:40 Uhr
Deutsche Börse-Aktie im Minus: Wachstum hat in Q3 nachgelassen | finanzen.net

Das Wachstum der Deutsche Börse hat sich im dritten Quartal weiter verlangsamt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
228,50 EUR -0,20 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nettoerlöse legten kaum zu, vergleichsweise besser entwickelte sich die Ergebnisseite. Vor allem fallende Zinseinnahmen bremsten. Dennoch schlug der Börsenanbieter die Analystenerwartungen. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Konzern.

Wer­bung

Die Erlöse stiegen im dritten Quartal auf 1,44 Milliarden Euro von 1,40 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,43 Milliarden Euro knapp überboten.

Das EBITDA erhöhte sich auf 842 Millionen Euro nach 802 Millionen Euro. Die Konsensschätzung von 813 Millionen Euro wurde somit klar geschlagen. Das Nachsteuerergebnis stieg auf 473 Millionen Euro von 445 Millionen im Vergleichszeitraum, die Erwartung lag bei 461 Millionen. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,59 Euro je Anteilsschein nach 2,42 Euro, der Marktkonsens lag bei 2,47 Euro.

Die operativen Kosten lagen im dritten Quartal den weiteren Angaben zufolge bei 604 Millionen Euro nach 603 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Analysten hatten im Schnitt Kosten von 617 Millionen Euro prognostiziert.

Wer­bung

Die Deutsche Börse bestätigte die Ziele für das laufende Jahr. Die Hessen streben Nettoerlöse ohne das volatile Treasury-Ergebnis von rund 5,2 Milliarden Euro sowie ein EBITDA ohne Treasury-Ergebnis von rund 2,7 Milliarden Euro an.

Die Deutsche Börse-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,44 Prozent tiefer bei 228,00 Euro.

DJG/mpt/cbr

DOW JONES

