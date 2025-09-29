Zusammenarbeit

Die Deutsche Börse und die Circle Internet Group haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um die EURC- und USDC-Stablecoins von Circle über die Finanzmarktinfrastruktur der Deutschen Börse anzubieten.

Wer­bung Wer­bung

Diese Vereinbarung ist nach Angaben der Deutschen Börse die erste ihrer Art in Europa. Sie soll token-basierte Zahlungsmethoden mit traditioneller Finanzmarktinfrastruktur verbinden und so neue Lösungen für Marktteilnehmer schaffen. Damit leisten die Partner einen Beitrag zur regulierten Einführung von Stablecoins in den europäischen Kapitalmärkten.

Möglich werde diese Initiative durch die EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR), dem weltweit ersten umfassenden Rechtsrahmen für Kryptowerte. Circle habe als erster großer globaler Emittent eine Lizenz unter MiCAR erhalten.

Die Partner wollen sich zunächst auf die Notierung und den Handel von Stablecoins auf der zu 360T gehörenden digitalen Börse 3DX sowie über den institutionellen Kryptoanbieter Crypto Finance konzentrieren, beide Teil der Deutsche Börse Group.

Wer­bung Wer­bung

Die Zusammenarbeit soll außerdem die skalierbare Verwahrung von digitalen Vermögenswerten über Clearstream, den Nachhandelsdienstleister der Deutschen Börse, ermöglichen. Die Unterverwahrung wird von der deutschen Entität von Crypto Finance bereitgestellt.

Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent höher bei 226,70 Euro, während Circle-Titel im vorbörslichen Handel an der NYSE 1,12 Prozent auf 132,16 US-Dollar verlieren.

DOW JONES