DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 +1,9%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.074 +0,1%Euro1,1774 ±0,0%Öl61,75 +1,6%Gold4.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Nike 866993 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
Top News
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GNW-News: Sportstech Brands Holding GmbH informiert über den aktuellen Stand der Gespräche mit Interactive Strength, Inc. (Nasdaq: TRNR)

30.12.25 00:53 Uhr

^BERLIN, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH

(?Sportstech") nimmt Bezug auf Gespräche mit Interactive Strength, Inc. (Nasdaq:

Wer­bung

TRNR), die seit Ende 2024 über eine mögliche Akquisition von Sportstech geführt

wurden.

Im Rahmen dieser Gespräche konnten sich die Parteien bislang nicht auf

wesentliche wirtschaftliche und strategische Eckpunkte verständigen. Vor diesem

Hintergrund wurden die Verhandlungen mit Wirkung zum 27.11.2025 ausgesetzt und

zurzeit gibt es keine einvernehmliche Grundlage, um den Prozess in Richtung

eines verbindlichen Abschlusses fortzuführen. Derzeit finden keine weiteren

Wer­bung

Gespräche statt.

Der geplante Markteintritt von Sportstech in den US-amerikanischen Markt war

integraler Bestandteil der strategischen Überlegungen im Zusammenhang mit der

angestrebten Akquisition. Aufgrund der Beendigung der Gespräche kann dieses Ziel

in der ursprünglich vorgesehenen Form und im geplanten Zeitrahmen nicht erreicht

werden. Ein unmittelbarer Eintritt in den US-Markt ist daher aktuell nicht

Wer­bung

vorgesehen.

Sportstech blickt auf ein sehr starkes Geschäftsjahr 2025 zurück und erwartet

für 2026 eine weitere deutliche operative und wirtschaftliche Verbesserung.

Diese positive Geschäftsentwicklung stärkt die finanzielle Basis des

Unternehmens nachhaltig und schafft mittelfristig Handlungsspielräume, um einen

späteren Markteintritt in den US-amerikanischen Markt realisieren zu können.

Über Sportstech Brands Holding GmbH

Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im

Bereich Home Fitness, Wellness und Lifestyle-Produkte mit starker Marktposition

in Europa.

Pressekontakt

Sportstech Brands Holding GmbH

Kontaktperson: Florian Taubitz

Position: Business Lawyer

E-Mail: press@sportstech.de

Website: www.sportstech.de

Â°