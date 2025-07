Verzehnfachung des Marktes?

Ripple setzt auf Stablecoins. Der Markt steht laut manchen Experten vor einem gewaltigen Wachstum - andere zeigen sich jedoch deutlich zurückhaltender.

Werte in diesem Artikel

• Ripple will mit RLUSD im wachsenden Stablecoin-Markt Fuß fassen

• BNY Mellon wird Hauptverwahrer für die Stablecoin-Reserven

• Analysten sehen Marktvolumen von bis zu 2 Billionen US-Dollar in wenigen Jahren





Stablecoin-Markt könnte kräftig wachsen

In einem Interview mit CNBCs Squawk Box erklärte Ripple-CEO Brad Garlinghouse kürzlich, dass die Stablecoin-Branche derzeit auf ein Volumen von etwa 250 Milliarden US-Dollar kommt. Viele würden jedoch davon ausgehen, dass sie in ein paar Jahren auf ein bis zwei Billionen anschwellen wird. "Das Wachstum, das sich dahinter verbirgt, ist tiefgreifend.", so Garlinghouse.

Wie CoinDesk berichtet, schrieb Geoff Kendrick, Leiter der Digital-Assets-Forschung bei Standard Chartered, kürzlich in einer Notiz, dass der Stablecoin-Markt bereits bis Ende 2026 750 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Derweil zeigt sich JPMorgan etwas weniger optimistisch: Die US-Bank erwartet, dass der Stablecoin-Markt bis 2028 ein Volumen von 500 Milliarden US-Dollar erreicht. "Wir halten die Prognosen für eine exponentielle Ausweitung des Stablecoin-Universums von derzeit 250 Milliarden US-Dollar auf 1 Billion bis 2 Billionen US-Dollar in den kommenden Jahren für weitaus zu optimistisch", schrieb das Team um Stratege Nikolaos Panigirtzoglou laut CoinDesk in einer Analyse.

Ripple noch nicht lange auf dem Stablecoin-Markt

Ripple selbst ist laut CEO Garlinghouse erst recht spät in den Markt eingestiegen, zum Teil, weil das Unternehmen Stablecoins in seinen Zahlungsströmen für seine institutionellen Kunden verwendet habe. "Wie Sie wahrscheinlich wissen, war Ripple in seinem Kern ein Zahlungsunternehmen, das ein Problem des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs löste", erklärte Garlinghouse im Interview.

Ripples Stablecoin RLUSD wurde erst Ende 2024 eingeführt, hat aber schon eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen Dollar erreicht.

Partnerschaft mit BNY Mellon

Ripple hat zudem kürzlich angekündigt, dass die Bank of New York Mellon künftig als Hauptverwahrstelle für die US-Dollar-gebundenen Reserven seines Stablecoins fungieren wird. Ziel der Kooperation sei es, regulatorische Anforderungen besser zu erfüllen und die Glaubwürdigkeit sowohl von Ripple als auch des wachsenden Stablecoin-Markts zu stärken.

"Als Hauptverwahrer freuen wir uns, das Wachstum und die Akzeptanz von RLUSD zu unterstützen, indem wir die nahtlose Bewegung von Reserven und Bargeld zur Unterstützung von Konvertierungen erleichtern, und wir sind stolz darauf, eng mit Ripple zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des Finanzsystems weiter voranzutreiben", so Emily Portney, Global Head of Asset Servicing bei BNY Mellon.

Ripple beantragte in den letzten Wochen zudem eine nationale Banklizenz für die USA und ein Master-Konto bei der Federal Reserve. Das würde es dem Unternehmen ermöglichen, Reserven direkt bei der Zentralbank zu halten und auf deren Zahlungsschienen zuzugreifen.

Redaktion finanzen.net