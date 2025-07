Trendwende: Ethereum überholt Bitcoin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind außergewöhnliche Zeiten am Kryptomarkt. Erst erreicht Bitcoin ein neues Allzeithoch von 123.000 Dollar, danach gehen Altcoins durch die Decke, wobei Ethereum neben XRP zu den großen Gewinnern gehört. Wie nach so einer Rallye üblich, fragen sich Anleger nun wieder vermehrt, ob es inzwischen für den Einstieg zu spät ist, oder ob da noch mehr geht. Allerdings zeichnet sich hier gerade eine Trendwende ab und Ethereum könnte noch deutlich länger von dieser profitieren.

BlackRock kauft mehr Ethereum als Bitcoin

Bei Bitcoin war die Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA wohl der mit Abstand größte Kurstreiber in den letzten anderthalb Jahren. Seit der Zulassung sind Milliarden von Dollar in die börsengehandelten Fonds geflossen, die vor allem von institutionellen Anlegern genutzt werden, um unkompliziert in Bitcoin zu investieren. Die Emittenten dieser Fonds kaufen immer dann Bitcoin, wenn Kunden in den ETF investieren, um diese zu decken.

Ein halbes Jahr später wurden auch die Ethereum ETFs zugelassen und hier war das Kaufverhalten bisher eher zurückhaltend. Nun zeigt sich aber ein ganz anderes Bild. In dieser Woche hatten die Spot Ethereum ETFs ihren stärksten Tag in Bezug auf die Kapitalzuflüsse seit der Zulassung vor einem Jahr. Und nun zeigt sich eine Entwicklung, mit der wohl niemand so schnell gerechnet hätte.

Blackrock $ETH ETFs had larger inflows than Blackrock $BTC ETFs yesterday. — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) July 18, 2025

Der Ethereum ETF von BlackRock hat höhere Kapitalzuflüsse verzeichnet als der Bitcoin ETF von BlackRock. Da die börsengehandelten Fonds als Stimmungsbarometer der institutionellen Investoren gelten, zeichnet sich hier also auf institutioneller Seite eine Trendwende ab. Hält diese länger an, könnte das den Kurs noch deutlich höher treiben.

Experten zuversichtlich

Die Tatsache, dass die Nachfrage auf institutioneller Seite steigt, lässt sich nicht nur durch das Kaufverhalten der ETF-Emittenten erkennen. Inzwischen bauen auch immer mehr Unternehmen Ethereum Treasuries auf. BitMine und Sharplink Gaming liefern sich ein Wettrennen, wer die größeren Ethereum-Bestände aufbauen kann und andere Unternehmen ziehen bereits nach. Gleichzeitig zeigt der Experte von Rundumbitcoin auf, wie sich der neue Genius Act in den USA auf den Ethereum-Kurs auswirken könnte.

Auch er ist davon überzeugt, dass Ethereum erst am Anfang einer Rallye steht, die den Kurs noch deutlich höher treiben kann. Langfristig erwartet er einen Ethereum-Kurs in fünfstelliger Höhe und mit dieser Meinung ist er auch nicht allein. Noch deutlich höhere Renditen könnten Anleger allerdings bei Bitcoi Hyper ($HYPER ) erzielen.

Jetzt mehr über $HYPER erfahren.

Bitcoin Hyper explodiert auf 3,6 Millionen Dollar

Während Ethereum im Laufe des nächsten Jahres auf einen 5-stelligen Kurs und damit um über 200 % steigen könnte, erwarten einige Analysten bei Bitcoin Hyper einen Anstieg um weit mehr als das 10-fache. Das liegt zum einen daran, dass Anleger hier noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, zum anderen am starken Anwendungsfall. Ethereum ist inzwischen die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, sodass bereits Milliarden von Dollar nötig sind, um den Kurs weiter anzutreiben. Bitcoin Hyper steht dagegen noch am Anfang und überzeugt mit einem einzigartigen Konzept.

Die Entwickler bringen eine Layer 2 Chain, die auf Solana basiert, auf den Markt. Die neue Blockchain spricht gezielt Bitcoin-Halter an. Bitcoin ist als älteste Blockchain und Kryptowährung noch nicht in den Genuss von DeFi-Anwendungen gekommen, die erst mit Ethereum ins Leben gerufen wurden. Anleger haben bisher nur von der Wertsteigerung von Bitcoin profitieren können, nicht von zusätzlichen Renditemöglichkeiten durch Staking, Lending oder Yield Farming. Das soll sich durch Bitcoin Hyper nun ändern.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Anleger sollen ihre Bitcoin in Zukunft auf die neue Layer 2 bridgen können und dort alle Vorteile des Solana-Ökosystems nutzen können. Das reicht von günstigen und schnellen Transaktionen bis hin zu Staking, Lending und vielen weiteren DeFi-Anwendungen. Das könnte sich als echter Gamechanger für Bitcoin-Halter und den gesamten Kryptomarkt erweisen.

Bitcoin Hyper kommt mit dem $HYPER-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und innerhalb kürzester Zeit über 3,6 Millionen Dollar umgesetzt hat. Während des Presales können die Token noch zum günstigen Fixpreis gekauft werden. Bis zum Handelsstart an den Börsen wird der Preis sogar noch mehrfach erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt.

Analysten schätzen, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen allein schon aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Wenn sich die Layer-2 durchsetzt und zum Bitcoin-DeFi-Standard wird, sehen einige Milliarden Dollar Potenzial in $HYPER, was für frühe Investoren Renditen von tausenden Prozent bedeuten würde.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

