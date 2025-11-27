Top-Analyst erwartet Krypto-Rallye im Dezember: Letzte Chance bei Best Wallet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung hebt sich am Kryptomarkt langsam wieder. Der Bitcoin-Kurs hat sich vom Tief der letzten Woche, das bei 80.000 Dollar gelegen hat, wieder deutlich erholt. Inzwischen notiert die digitale Leitwährung wieder bei 91.000 Dollar. Für viele wirkt das immer noch wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Immerhin stand der Kurs noch Anfang Oktober bei 126.000 Dollar. Während einige den Glauben an ein neues Allzeithoch verloren haben und den Bärenmarkt erwarten, bleibt die Wall Street Legende Tom Lee bullish. Gleichzeitig ergibt sich beim Best Wallet Token die letzte Chance, um vor dem Launch einzusteigen.

Dezember-Rallye erwartet

Es gibt viele Daten, die man heranziehen kann, um ein Gespür für die Kursentwicklung von Bitcoin zu entwickeln. Am beliebtesten ist bei vielen Analysten und Investoren die technische Analyse. Charts geben Aufschluss über die Daten aus der Vergangenheit und viele versuchen, daraus ein Muster für die Zukunft abzuleiten.

Geht es nach Charts und statistischer Wahrscheinlichkeit, hätte das letzte Quartal des Jahres eigentlich extrem bullish sein sollen. Der Oktober und der November bringen je in mehr als 70 % der Jahre steigende Kurse am Kryptomarkt, oft waren es sogar die stärksten Monate der jeweiligen Jahre. Diesmal war das anders. Der Bitcoin-Kurs ist im Oktober stark gefallen und auch der November bringt bisher noch Verluste mit sich. Wall Street Legende Tom Lee ist sich aber sicher, dass das nicht so bleibt.

TOM LEE: YEAR-END RALLY IS COMING



Despite a brutal six weeks, Tom Lee says a STRONG December rally is on deck, backed by by a dovish incoming Fed pivot. pic.twitter.com/G9afNmV0RR — Coin Bureau (@coinbureau) November 27, 2025

Für Dezember erwartet Lee eine starke Erholungsrallye. Für Bitcoin und Ethereum hält er im Januar 2026 sogar schon neue Höchststände für möglich. Seinen Worten lässt er auch Taten folgen. Immerhin hat Tom Lee mit BitMine das größte Ethereum Treasury Unternehmen der Welt aufgebaut. Geplant sind weitere Milliardeninvestitionen. Während die Stimmung am Kryptomarkt immer besser wird, haben Anleger auch nur noch wenige Stunden Zeit, um beim Best Wallet Token ($BEST) vor dem Börsenlisting einzusteigen. Die Nachfrage explodiert bereits.

Best Wallet Token startet morgen

Der Best Wallet Token entwickelt sich derzeit zu einem der spannendsten Altcoin-Projekte der aktuellen Marktphase. Die Best Wallet selbst gehört schon jetzt zu den beliebtesten Multi-Chain-Anbietern und verzeichnet eine schnell wachsende Nutzerbasis. Mit dem neuen Token integriert Best Wallet ein eigenes Ökosystem, in dem Inhaber Vorteile wie reduzierte Swap-Gebühren, exklusive Features und erweiterten Zugang zu Premium-Funktionen erhalten. Dadurch entsteht ein klarer Nutzen, der den Token direkt an die Anwendung bindet und nicht nur auf Spekulation basiert.

Für Anleger ergibt sich aktuell noch eine einmalige Gelegenheit. $BEST befindet sich noch in der finalen Phase des Vorverkaufs. Damit bietet sich Anlegern die seltene Chance, von Anfang an in ein Projekt einzusteigen, das bereits ein funktionierendes Produkt und hunderttausende aktive Nutzer vorweisen kann. Das ist ein entscheidender Unterschied zu vielen neuen Altcoins, die erst nach dem Launch versuchen, eine Community und ein Produkt aufzubauen.

($BEST Token-Vorverkauf – Quelle: Best Wallet Token Website)

Da der Token unmittelbar vor dem Handelsstart steht und der Presale bereits knapp 18 Millionen Dollar umgesetzt hat, rechnen viele Analysten mit einem starken Auftakt an den Börsen. Ein großer Teil der Token wurde bereits im Staking-Protokoll gebunden, wodurch das verfügbare Angebot zum Launch erheblich reduziert wird. Diese Kombination aus hoher Nachfrage, geringer Verfügbarkeit und einer allgemeinen Erholung am Kryptomarkt erhöht die Wahrscheinlichkeit eines starken Starts von $BEST, wobei viele Marktbeobachter schon morgen beim Launch Kurssteigerungen von hunderten Prozent für möglich halten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.