Ripple-Spot-ETF

Schon das Jahr 2024 hat sich als äußerst positiv für den Kryptomarkt erwiesen. Geht es nach Ripple-Präsidentin Monica Long, dürfte es in 2025 genauso positiv weitergehen.

• Kryptojahr 2024 verlief sehr positiv

• Ripple-Präsidentin optimistisch für Kryptomarkt in 2025

• Spot-ETFs und Stablecoins im Fokus

Für Kryptoanleger hatte das Jahr 2024 viele positive Entwicklungen parat. So wurden schon allein bei der Urkryptowährung Bitcoin neue Meilensteine erreicht, wie das vierte Bitcoin-Halving in der Geschichte des Coins sowie das erstmalige Überspringen der 100.000-Dollar-Marke.

Rückenwind erfuhr das Kryptoversum auch durch den Wahlkampf rund um die US-Präsidentschaftswahlen. Hier positionierte sich der spätere Wahlsieger Donald Trump erfolgreich als kryptofreundlich und sorgte für gute Stimmung unter Krypto-Enthusiasten.

2024 - Jahr der Krypto-Spot-ETFs

Doch nicht nur die US-Wahlen prägten das Jahr 2024. Es war auch das Jahr, in dem die US-Börsenaufsicht SEC erstmals Bitcoin-Spot-ETFs genehmigte und damit Kryptowährungen einen wichtigen Schritt in Richtung Legitimierung und breitere Adoption voranbrachte. Mithilfe von Bitcoin-ETFs wird einer größeren Menge an Anlegern und auch institutionellen Investoren ermöglicht, in die Cyberdevise zu investieren, ohne, dass selbst Coins gehalten werden müssen. Mittlerweile wurden auch Spot-ETFs auf Grundlage der zweitgrößten Cyberdevise Ethereum genehmigt.

Ripple-Präsidentin optimistisch für Kryptosektor in 2025

Dies ist einer der Gründe, warum Ripple-Präsidentin Monica Long optimistisch gestimmt ist für den Kryptosektor in 2025, wie sie im Interview mit Bloomberg Crypto erklärt. Ihrer Einschätzung nach, dürfte es schon "sehr bald" in den USA weitere Krypto-ETFs geben. Es sei außerdem sehr wahrscheinlich, dass ein Ripple-ETF als nächster an der Reihe sei. Schon jetzt gäbe es eine Reihe verschiedener Unternehmen, die eine Genehmigung eines solchen Ripple-Spot-ETFs beantragt hätten. Long geht davon aus, dass sich insbesondere durch den Machtwechsel in den USA nun die Genehmigungsrate für solche Anträge beschleunigen dürfte.

Auch eine weitere Entwicklung auf dem Kryptomarkt stimmt Long optimistisch für das Jahr 2025. So sei der Stablecoin-Markt in 2024 stark gewachsen und umfasse für an den US-Dollar gekoppelte Stablecoins mittlerweile mehr als 150 Milliarden US-Dollar. Innerhalb der nächsten Jahre werde derweil prognostiziert, dass der Markt auf ein Volumen von mehr als drei Billionen US-Dollar anwachsen könne. "Dieser Markt explodiert. […] Wir glauben, dass der Markt auch weiter wachsen und sich erweitern wird", urteilt die Ripple-Präsidentin.

Ripples eigener Stablecoin Ripple USD

Ripple selbst lancierte Anfang 2025 erstmals einen eigenen Stablecoin, der 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist und in erster Linie zur Ermöglichung von Zahlungen ins Leben gerufen wurde, wie Long gegenüber Bloomberg Crypto erklärte. Es gehe Ripple insbesondere darum, einen grenzübergreifenden Zahlungsverkehr zu ermöglichen, der sehr schnell und rund um die Uhr verfügbar ist und gleichzeitig wesentlich günstiger als "traditionellere Wege" daherkommt. All dies sei durch den Stablecoin Ripple USD gegeben. Natürlich wird es auch weiterhin den nativen XRP-Token auf der Ripple-Blockchain geben, auch dieser sei für schnelle Bezahloptionen sehr nützlich.

Durch den neuen Stablecoin entstehe jedoch kein Wettbewerb zwischen den beiden Kryptowährungen, wie Long auf Nachfrage durch Bloomberg Crypto erklärte. So würden sich die beiden Cyberdevisen vielmehr ergänzen. XRP würde eher für Transaktionsgebühren auf der Blockchain genutzt oder könne auch als Brücken-Token zum Handel mit verschiedenen Kryptowährungen eingesetzt werden, während Stablecoins eher für grenzüberschreitende Zahlungen nützlich sind, insbesondere den US-Dollar betreffend. Hier sieht Long zudem insbesondere eine gesteigerte Nachfrage durch Institutionen. So arbeite man bereits mit verschiedenen regulierten Zahlungsanbietern und Banken zusammen, die einen Bedarf an tokenisierten Asset-Services hätten.

Mit Blick auf die Zukunft des Stablecoin-Markts zeigte sich Long sicher, dass es von größter Bedeutung sei, dass kombinierbare, zuverlässige Stablecoins zugänglich wären. Das wichtigste sei an einem Stablecoin, wie der Name schon sagt, dass er stabil sei und der Nutzer müsse darauf Vertrauen können, dass der Ausgeber die Kryptowährung eins zu eins durch die gekoppelte Fiatwährung gedeckt hat. Hier sieht die Ripple-Präsidentin auch einen wachsenden Bedarf im Einzelhandel und dem Trading-Bereich voraus.

Redaktion finanzen.net