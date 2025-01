• Krypto-Wale kaufen über eine Milliarde Ripple-Token

• Analyst prognostiziert Ripple-Anstieg auf 10 US-Dollar

• Marktstimmung zu Ripple ist optimistisch



Die Kryptowährung Ripple (XRP) hat erst kürzlich wieder die 3-US-Dollar-Marke überschritten und nähert sich damit wieder ihrem Allzeithoch von 3,84 US-Dollar. Dieses hatte die inzwischen drittgrößte Kryptowährung der Welt bereits vor etwa sieben Jahren erreicht. Zuletzt lag der Preis für XRP bei 3,20 US-Dollar (Stand: 22.01.2025).

Ähnlich wie zahlreiche andere Kryptowährungen profitierte auch Ripple zuletzt von Donald Trumps Wahlsieg. Während seines Wahlkampfs hatte der Republikaner die Krypto-Community umworben. Er bezeichnete sich selbst als den "Pro-Bitcoin-Präsidenten", den Amerika benötige, und versprach, den Kryptomarkt größtenteils unreguliert zu lassen. Sein erklärtes Ziel sei es, die USA zum global führenden Zentrum der Branche zu entwickeln, betonte Trump.

Wie Coincierge nun kürzlich berichtete, haben auch Krypto-Wale wieder bei Ripple zugegriffen. So kam es sowohl zu intensiven Verkäufen als auch zu rekordverdächtigen Akkumulationen. Chart-Experte und Branchenbeobachter Ali Martinez postete auf der Kurznachrichtenplattform X dazu: "Wale haben in den letzten 48 Stunden rund 1 Milliarde $XRP gekauft!"

Martinez prognostizierte in seiner Analyse einen möglichen Anstieg des XRP auf 10 US-Dollar. Der Coin zeige im Chart ein fächerartiges Muster, das häufig auf eine bevorstehende Kursbewegung hinweise. Martinez hat dabei am 9. Januar zwei entscheidende Einstiegspunkte identifiziert: eine Unterstützung bei etwa 2,05 US-Dollar sowie einen potenziellen Ausbruch bei 2,50 US-Dollar. Beide Kursmarken wurden inzwischen klar überschritten. Am Ziel ändert das jedoch wohl nichts: "Unabhängig von Ihrem Einstieg bleibt das Ziel 10 $!", schrieb der Experte.

$XRP offers two potential entries. The first is the rising trendline of the pennant, at $2.05. The second is a breakout outside of the pennant, at $2.50.



