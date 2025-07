Devisen: Eurokurs kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag im US-Handel stabil gezeigt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1689 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1667 (Freitag: 1,1650) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8571 (0,8583) Euro gekostet.

Wer­bung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Devisenmarkt spielt der Zollkonflikt weiterhin eine wichtige Rolle. Die Hoffnung ist an den Märkten etwas gestiegen, dass es zu einer Einigung kommt. Die Europäische Union engagiert sich nach Einschätzung von US-Finanzminister Scott Bessent in den Verhandlungen im Zollkonflikt inzwischen stärker als zuvor. Die EU habe langsam begonnen und ihr Engagement dann gesteigert, sagte er in einem Gespräch mit dem Sender CNBC. Er ließ jedoch offen, ob er mit einer Einigung bis zum 1. August rechnet./jsl/edh/he