Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse sieht sich nach einem überraschend guten Geschäft im Sommer auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Trotz geringerer Schwankungen an den Aktienmärkten entfiel auf die Anteilseigner im dritten Quartal ein Gewinn von 473 Millionen Euro und damit sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern (DAX) am Montagabend in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Trotz zyklischen Gegenwinds habe das Unternehmen seine Erträge ohne Treasury-Ergebnis um sieben Prozent gesteigert, sagte der neue Finanzchef Jens Schulte.
Für das laufende Jahr rechnet der Manager deshalb weiter damit, dass die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis um etwa 9 Prozent auf rund 5,2 Milliarden Euro steigen. Beim operativen Gewinn (Ebitda) peilt der Konzernvorstand ohne Treasury-Ergebnis weiterhin etwa 2,7 Milliarden Euro nach 2,35 Milliarden im Vorjahr an.
Die Deutsche-Börse-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion leicht nach./stw/he
