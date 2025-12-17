DAX24.056 -0,1%Est505.703 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 +2,2%Nas22.912 -0,9%Bitcoin76.012 +1,7%Euro1,1751 ±0,0%Öl59,71 +1,5%Gold4.334 +0,7%
US-Rohöllagerbestände sinken weniger stark als erwartet

17.12.25 16:37 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 12. Dezember verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,274 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,812 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 4,808 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 1,2 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 6,397 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA blieb in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag stabil gegenüber der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 10:38 ET (15:38 GMT)