DAX24.060 -0,1%Est505.704 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 +2,2%Nas22.898 -0,9%Bitcoin76.012 +1,7%Euro1,1756 +0,1%Öl59,77 +1,6%Gold4.332 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt leicht zurück Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt leicht zurück
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Miersch schließt Beteiligung an Ukraine-Truppe nicht aus

17.12.25 16:38 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch hält es für denkbar, dass sich die Bundeswehr an einer internationalen Truppe in der Ukraine beteiligt, um dort einen möglichen Waffenstillstand zu überwachen. "Wir schließen hier an dieser Stelle nichts aus, aber die Rahmenbedingungen werden entscheidend sein", sagte Miersch im Bundestag, betonte allerdings auch: "Das ist eine Frage, die sich augenblicklich nicht stellt."

Wer­bung

Mehrere europäische Staaten hatten sich nach zweitägigen Verhandlungen mit der Ukraine und den USA für eine von Europa geführte "multinationale Truppe" für die Ukraine ausgesprochen. Miersch warb dafür, die weiteren Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine sehr genau zu verfolgen. Erst danach müsse sich der Bundestag mit der Frage befassen, "wie, wann und wo deutsche Soldaten gegebenenfalls in Einsatz kommen"./ax/jr/bk/mfi/DP/stw