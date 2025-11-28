Deutsche Börse verlängert Xetra-Handelszeiten für Privatanleger
Werte in diesem Artikel
Deutsche Börse verlängert Xetra-Handelszeiten für Privatanleger
Ab Montag dem 1. Dezember erweitert die Deutsche Börse die Xetra-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über Xetra handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren. Diese schließen um 22.00 Uhr.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2025 08:33 ET (13:33 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11:11
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|27.11.2025
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen