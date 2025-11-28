Deutsche Börse verlängert Xetra-Handelszeiten für Privatanleger

Ab Montag dem 1. Dezember erweitert die Deutsche Börse die Xetra-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über Xetra handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren. Diese schließen um 22.00 Uhr.

