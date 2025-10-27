DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,94 +7,1%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.067 -0,4%Euro1,1652 ±0,0%Öl65,62 -0,1%Gold3.991 -2,2%
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen nach neuen Rekorden stärker -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Quartalszahlen im Blick

Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

27.10.25 22:58 Uhr
Blick auf die Zahlen: NYSE-Aktie Visa vor Quartalsergebnissen | finanzen.net

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Visa.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
299,45 EUR 0,55 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Visa wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

28 Analysten schätzen im Schnitt, dass Visa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,65 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 28 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,62 Milliarden USD - ein Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 9,62 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,44 USD, gegenüber 9,73 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 33 Analysten auf durchschnittlich 39,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 35,93 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
