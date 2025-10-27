Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Das prognostizieren Experten für die Logitech-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Logitech wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,820 CHF je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 10 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,18 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 967,0 Millionen CHF im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,66 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,78 Milliarden USD, gegenüber 4,04 Milliarden CHF im Vorjahr.
