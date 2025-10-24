Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Nachmittag ins Plus

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 228,90 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 228,90 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 229,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 227,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 158.416 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,57 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 206,00 EUR am 13.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 10,00 Prozent wieder erreichen.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 268,38 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

