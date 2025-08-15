DAX 24.293 +0,1%ESt50 5.462 -0,2%Top 10 Crypto 15,99 -1,2%Dow 44.810 -0,3%Nas 21.095 -0,4%Bitcoin 96.841 -1,2%Euro 1,1611 -0,4%Öl 67,60 +0,8%Gold 3.339 -0,3%
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
CTS Eventim-Aktie zweistellig tiefer: Gewinneinbruch im zweiten Quartal - Jahresziele bestätigt
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Deutsche Börse Aktie

257,70 EUR -1,70 EUR -0,66 %
STU
Marktkap. 46,85 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

RBC Capital Markets

Deutsche Börse Sector Perform

20:26 Uhr
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
257,70 EUR -1,70 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Analyst Ben Bathurst aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber nach den Zahlen des zweiten Quartals. Zudem habe er nun auch die aktuellen Handelsvolumina im dritten Quartal berücksichtigt, schrieb er. Damit sei er vorsichtiger geworden, was das laufende Jahresviertel betreffe./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
257,70 €		 Abst. Kursziel*:
-8,81%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
257,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,81%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
271,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

20:26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
29.07.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 Deutsche Börse Hold Warburg Research
25.07.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
25.07.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

