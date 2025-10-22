UniCredit Aktie
Marktkap. 98,2 Mrd. EURKGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 69,20 auf 71,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione hob am Mittwochabend ihre Ergebnisprognosen für die Italiener. Höhere Investitionen in diesem Jahr bedeuteten mehr Einnahmen in der Zukunft./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
71,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
62,05 €
|Abst. Kursziel*:
15,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
62,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|12:51
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|12:46
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
