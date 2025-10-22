DAX 24.094 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 14,95 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.483 +1,9%Euro 1,1592 -0,2%Öl 65,94 +2,5%Gold 4.108 +0,3%
Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel
UniCredit Aktie

62,42 EUR +0,66 EUR +1,07 %
STU
62,05 EUR -1,40 EUR -2,21 %
GVIE
Marktkap. 98,2 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6

ISIN IT0005239360

Symbol UNCFF

Barclays Capital

UniCredit Overweight

12:46 Uhr
UniCredit Overweight
UniCredit S.p.A.
62,42 EUR 0,66 EUR 1,07%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 69,20 auf 71,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione hob am Mittwochabend ihre Ergebnisprognosen für die Italiener. Höhere Investitionen in diesem Jahr bedeuteten mehr Einnahmen in der Zukunft./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
71,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
62,05 €		 Abst. Kursziel*:
15,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
62,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

12:51 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
12:46 UniCredit Overweight Barclays Capital
22.10.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

