Fraport Aktie

74,65 EUR +0,45 EUR +0,61 %
STU
Marktkap. 6,8 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Warburg Research

Fraport Hold

10:51 Uhr
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
74,65 EUR 0,45 EUR 0,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 70 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christian Cohrs rechnet mit einem nur moderaten Verkehrswachstum, aber mit solidem Gewinnwachstum. Dies schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht des Flughafenbetreibers für das dritte Quartal./ajx/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
74,50 €		 Abst. Kursziel*:
-7,38%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,57%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

