DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Merck Aktie

114,20 EUR -0,45 EUR -0,39 %
STU
Marktkap. 49,91 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Deutsche Bank AG

Merck Buy

09:46 Uhr
Merck Buy
Merck KGaA
114,20 EUR -0,45 EUR -0,39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 133 auf 127 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter hätten sich auf ihrem Kapitalmarkttag etwas realistischere, konservative Ziele für 2026 und mittelfristig gesteckt, schrieb Falko Friedrichs am Donnerstag in einem Kommentar. Die operative Dynamik sollte anziehen./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
127,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
114,95 €		 Abst. Kursziel*:
10,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
114,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,21%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

09:46 Merck Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Merck Kaufen DZ BANK
20.10.25 Merck Buy UBS AG
17.10.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

