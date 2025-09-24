DAX 24.101 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.322 +0,0%Top 10 Crypto 14,94 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.534 +1,9%Euro 1,1588 -0,2%Öl 65,96 +2,5%Gold 4.111 +0,4%
Akzo Nobel Aktie

WKN 914188

ISIN NL0000009132

Bernstein Research

Akzo Nobel Outperform

11:31 Uhr
Akzo Nobel Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Farben- und Lackherstellers erfülle die Kostensenkungsversprechen und wolle das Unternehmen in jedem Fall werthaltiger machen, aber die Fundamentaldaten müssten noch nachziehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Zahlen für das dritte Quartal seien mau gewesen, Akzo habe damit die gesunkenen Erwartungen verfehlt./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:05 /UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Outperform

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

11:31 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
11:26 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
22.10.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
22.10.25 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

dpa-afx Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet
dpa-afx Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral'
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie mit schwachem Start - Quartal enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
dpa-afx BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Akzo Nobel von 'Sell' auf 'Buy'
