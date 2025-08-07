DAX 23.745 +0,0%ESt50 5.507 +0,1%Top 10 Crypto 15,89 +3,7%Dow 46.212 -0,1%Nas 22.618 +0,6%Bitcoin 97.229 +1,5%Euro 1,1729 +0,3%Öl 67,84 -2,7%Gold 3.829 +1,8%
Akzo Nobel Aktie

WKN 914188

ISIN NL0000009132

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
UBS AG

Akzo Nobel Neutral

18:01 Uhr
Akzo Nobel Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Oktober habe er seine diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebitda) ein wenig gesenkt, schrieb Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Einsparungen sowie den Verkauf von Aktivitäten in Südasien preise der Aktienkurs bereits großteils ein./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

18:01 Akzo Nobel Neutral UBS AG
15.09.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
13.08.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
25.07.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
