Akzo Nobel Aktie
WKN 914188
ISIN NL0000009132
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Oktober habe er seine diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebitda) ein wenig gesenkt, schrieb Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Einsparungen sowie den Verkauf von Aktivitäten in Südasien preise der Aktienkurs bereits großteils ein./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|18:01
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:01
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:01
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG