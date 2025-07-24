DAX24.335 +0,2%ESt505.481 +0,4%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Aufwärtstrend

Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben

22.08.25 09:50 Uhr
Cevian Capital wittert Potenzial: Akzo Nobel-Aktie im Höhenflug | finanzen.net

Der Einstieg von Cevian Capital hat Akzo Nobel am Freitag kräftige Kursgewinne beschert.

Mit einem Kursplus von zuletzt 4,4 Prozent auf 59,50 Euro erreichten die Aktien an der Börse in Amsterdam den höchsten Stand seit rund vier Wochen. Die Investmentgesellschaft sicherte sich rund drei Prozent an dem Spezialchemiekonzern. Sie räumt Akzo Nobel ein "erhebliches Wertpotenzial" ein.

Wer­bung

Vom Kurssprung bei Akzo Nobel profitierte die gesamte Branche: Der europäische Sektorindex legte um 0,6 Prozent zu und führte damit die Gewinnerliste im marktbreiten Stoxx Europe 600 an.

/gl/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Akzo Nobel N.V.

