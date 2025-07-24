Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
Der Einstieg von Cevian Capital hat Akzo Nobel am Freitag kräftige Kursgewinne beschert.
Mit einem Kursplus von zuletzt 4,4 Prozent auf 59,50 Euro erreichten die Aktien an der Börse in Amsterdam den höchsten Stand seit rund vier Wochen. Die Investmentgesellschaft sicherte sich rund drei Prozent an dem Spezialchemiekonzern. Sie räumt Akzo Nobel ein "erhebliches Wertpotenzial" ein.
Vom Kurssprung bei Akzo Nobel profitierte die gesamte Branche: Der europäische Sektorindex legte um 0,6 Prozent zu und führte damit die Gewinnerliste im marktbreiten Stoxx Europe 600 an.
/gl/jha/
AMSTERDAM (dpa-AFX)
Bildquellen: Akzo Nobel N.V.
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|23.07.2025
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|22.07.2025
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.02.2025
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.2025
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.2024
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2024
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2024
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
