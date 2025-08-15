Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 14: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 13: Givaudan
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Orsted
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Orsted von 240 auf 190 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Danone
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 10: K+S
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 9: PATRIZIA
Die Baader Bank hat die Einstufung für PATRIZIA nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 8: Brenntag
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 7: GEA
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GEA von 49 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 6: FUCHS
Die DZ Bank hat die Einstufung für FUCHS SE nach endgültigen Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 5: LANXESS
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LANXESS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 4: Hapag-Lloyd
Die UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 3: thyssenkrupp
Die DZ Bank hat den fairen Wert für thyssenkrupp von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Salzgitter
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung von 18,40 auf 16,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 1: Unilever
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
