Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt
Kryptowährungsgeschäfte: Bitcoin, Ethereum & Co. gekauft oder verkauft - Diese Belegpflichten bestehen für die Steuer Kryptowährungsgeschäfte: Bitcoin, Ethereum & Co. gekauft oder verkauft - Diese Belegpflichten bestehen für die Steuer
Profil
Verkaufsempfehlungen KW 33

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

18.08.25 03:29 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/33: Analysten raten zum Verkauf

Platz 14: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 13: Givaudan

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 12: Orsted

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Orsted von 240 auf 190 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: oleschwander / Shutterstock.com

Platz 11: Danone

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Platz 10: K+S

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Platz 9: PATRIZIA

Die Baader Bank hat die Einstufung für PATRIZIA nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Patrizia Immobilien

Platz 8: Brenntag

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Platz 7: GEA

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GEA von 49 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: GEA Group

Platz 6: FUCHS

Die DZ Bank hat die Einstufung für FUCHS SE nach endgültigen Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FUCHS PETROLUB

Platz 5: LANXESS

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LANXESS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 4: Hapag-Lloyd

Die UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Platz 3: thyssenkrupp

Die DZ Bank hat den fairen Wert für thyssenkrupp von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG

Platz 2: Salzgitter

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung von 18,40 auf 16,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 1: Unilever

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com