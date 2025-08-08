DAX 24.081 -0,3%ESt50 5.332 -0,3%Top 10 Crypto 16,80 +3,4%Dow 44.049 -0,3%Nas 21.487 +0,2%Bitcoin 103.457 +1,0%Euro 1,1606 -0,4%Öl 66,75 +0,7%Gold 3.344 -1,6%
Orsted Aktie

30,05 EUR -9,85 EUR -24,69 %
STU
308,60 DKK -0,30 DKK -0,10 %
CPH
Marktkap. 17,37 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH

ISIN DK0060094928

Symbol DOGEF

DZ BANK

Orsted Verkaufen

17:31 Uhr
Orsted Verkaufen
Orsted
30,05 EUR -9,85 EUR -24,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Orsted von 240 auf 190 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die vom Windkraftkonzern angekündigte Kapitalerhöhung reihe sich in eine lange Kette von Enttäuschungen ein, schrieb Werner Eisenmann am Montag. Der Vertrauensverlust lasse sich nur langsam wieder aufbauen. Zudem gebe es bessere und weniger volatile Alternativen im Sektor. Ein erhöhtes Risikoprofil (Fokus Offshore und USA, Zölle, Restrukturierung), ein großes Fragezeichen hinter dem mittelfristigen Gewinnwachstum sowie keine oder unterdurchschnittliche Ausschüttungen seien die wesentlichen Gründe dafür, dass er an der Seitenlinie bleibe. Eisenmann kündigte an, seine Schätzungen und den fairen Wert nach Bekanntgabe der Bedingungen für die Kapitalerhöhung zu überarbeiten./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Orsted		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
29,43 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
308,60 DKK		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
255,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Orsted

17:31 Orsted Verkaufen DZ BANK
20.05.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.25 Orsted Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.25 Orsted Buy UBS AG
21.01.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

