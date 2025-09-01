DAX23.829 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.569 +1,6%Euro1,1676 +0,2%Öl66,81 -0,1%Gold3.548 ±0,0%
Turbulenzen

Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt

05.09.25 10:23 Uhr
Orsted-Aktie gewinnt jedoch: Windflaute trifft Orsted - Jahresziel gesenkt - Kapitalerhöhung genehmigt | finanzen.net

Der dänische Windparkbetreiber Orsted zeigt sich für das laufende Jahr wegen unterdurchschnittlicher Windgeschwindigkeiten vorsichtiger und senkt seine Gewinn-Prognose.

Für das Gesamtjahr wird nun von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung (Ebitda) sowie Sonderposten von 24 bis 27 Milliarden dänischen Kronen (rund 3,2 bis 3,6 Mrd Euro) ausgegangen, wie Orsted am Freitag mitteilte. Zuvor standen noch 25 bis 28 Milliarden Kronen auf dem Zettel. Die Prognose für die Bruttoinvestitionen bekräftigte das Management.

Orsted zufolge wirken sich die niedrigeren Windgeschwindigkeiten im Offshore-Portfolio mit etwa 1,2 Milliarden Kronen negativ auf das operative Ergebnis aus. Hinzu komme eine Verzögerung des Offshore-Bauprojekts "Greater Changhua 2B" in Taiwan.

Die Senkung des Ausblicks kommt am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung, auf der die Aktionäre der 60 Milliarden Kronen schweren Kapitalerhöhung mit großer Mehrheit zugestimmt haben. Mit dem frischen Geld will Orsted eine Finanzierungslücke schließen, nachdem das Unternehmen einen Teilverkauf seines US-Windparkprojektes "Sunrise" vor der Küste New Yorks absagen musste. Hintergrund für den Schritt war der von US-Präsident Donald Trump begrenzte Ausbaus der Windkraft.

Zudem hat die Trump-Regierung Ende August einen Baustopp für das bereits weit fortgeschrittene Windkraftprojekt "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island verhängt. Hiergegen will Orsted nun zusammen mit seinem Partner, der Infrastruktur-Tochter des US-Finanzriesen BlackRock, vor Gericht ziehen und eine Klage beim zuständigen US-Bezirksgericht einreichen.

Die Orsted-Aktie notiert im Handel in Dänemark zeitweise 0,65 Prozent höher bei 200,30 DKK.

/err/stk/jha/

FREDERICIA (dpa-AFX)

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

