Jefferies & Company Inc.

Orsted Hold

10:41 Uhr
Orsted Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Von der Aussetzung von Mietverträgen durch die US-Regierung für fünf große Offshore-Windenergieprojekte an der US-Ostküste sei hauptsächlich Orsted betroffen, schrieb Ahmed Farman am Dienstag. Zum Jahresende hin sei dies ein Rückschlag./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Orsted Hold

Unternehmen:
Orsted		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
190,60 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Orsted

10:41 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Orsted Buy UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Orsted

dpa-afx Sicherheitsbedenken Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte
finanzen.net Orsted zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Orsted stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Orsted gewährt Anlegern Blick in die Bücher
dpa-afx Orsted-Aktie im Plus: Massiver Stellenabbau und Kostensenkungen geplant
finanzen.net Analysten sehen bei Orsted-Aktie Potenzial
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
dpa-afx Orsted will Arbeiten an US-Windpark nach Gerichtsurteil wieder aufnehmen
finanzen.net Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen
reNEWS Orsted mulls legal proceedings in US
EQS Group Revolution Wind and Sunrise Wind receive lease suspension orders from US Department of the Interior’s Bureau of Ocean Energy Management
EQS Group Ørsted and ESB joint venture secures the provisional rights to develop the Tonn Nua site in Irish offshore wind auction
reNEWS ESB, Orsted win 900MW Irish offshore auction
EQS Group New employee-elected board member
EQS Group Correction: Notification of managers’ transactions
EQS Group Notification of managers’ transactions
reNEWS Orsted signs first deal for installation technology
