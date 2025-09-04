Orsted Aktie
Marktkap. 11,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Symbol DOGEF
Orsted Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted mit einem Kursziel von 320 dänischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler sprach am Freitag nach der Prognosekürzung von einer schlechten Nachricht im Vorfeld der Kapitalerhöhung. Die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege nun am oberen Rand der neuen Zielspanne der Dänen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Orsted Sector Perform
|Unternehmen:
Orsted
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 DKK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
26,99 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
199,00 DKK
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
