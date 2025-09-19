DAX23.628 +0,4%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.599 +0,5%Nas22.716 -0,3%Bitcoin95.772 +0,3%Euro1,1794 -0,1%Öl67,24 +1,0%Gold3.787 +1,1%
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street stabil erwartet -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen
BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse
Orsted will Arbeiten an US-Windpark nach Gerichtsurteil wieder aufnehmen

23.09.25 15:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Orsted
15,57 EUR -0,92 EUR -5,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FREDERICIA (dpa-AFX) - Der dänische Windparkbetreiber Orsted kann die Arbeiten an seinem fast fertiggestellten Windpark vor der Küste Rhode Islands nach einer Gerichtsentscheidung in den USA wieder aufnehmen. Orsted erklärte in einer Stellungnahme am Montagabend, dass es den Bau "so bald wie möglich" wieder aufnehmen will. Für den angeschlagenen Konzern ist dies ein wichtiger Erfolg. Auch am Aktienmarkt kam das gut an. Für die Aktie ging es in Kopenhagen zuletzt um rund 5 Prozent nach oben.

Ein US-Bundesrichter hatte zu Wochenbeginn entschieden, dass das Unternehmen die Arbeiten an dem zu 80 Prozent fertigen Windpark während eines Rechtsstreits mit der US-Regierung fortsetzen darf. Andererseits könnte das Projekt einen "irreparablen Schaden" erleiden.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte im August einen Baustopp für das Projekt von Revolution Wind LLC verhängt, einem Gemeinschaftsunternehmen von Orsted und Global Infrastructure Partners. In einer Klage macht Revolution Wind geltend, dass die US-Regierung mit der Blockierung des Baus gegen US-Bundesrecht verstoßen habe./err/mne/men

Nachrichten zu Orsted

DatumMeistgelesen
Analysen zu Orsted

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Orsted NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Orsted Sector PerformRBC Capital Markets
05.09.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
28.08.2025Orsted BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.08.2025Orsted BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2025Orsted BuyUBS AG
06.01.2025Orsted BuyUBS AG
22.10.2024Orsted OutperformBernstein Research
13.06.2024Orsted OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Orsted NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Orsted Sector PerformRBC Capital Markets
05.09.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
25.08.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
20.05.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Orsted VerkaufenDZ BANK
09.02.2024Orsted VerkaufenDZ BANK
18.01.2023Orsted UnderweightBarclays Capital
02.02.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.

