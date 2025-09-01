DAX 23.597 -0,7%ESt50 5.318 -0,5%Top 10 Crypto 15,58 +1,2%Dow 45.285 -0,7%Nas 21.635 -0,3%Bitcoin 94.258 -0,8%Euro 1,1725 +0,7%Öl 65,37 -2,3%Gold 3.596 +1,4%
Orsted Aktie

Orsted Aktien-Sparplan
27,51 EUR +0,40 EUR +1,48 %
STU
24,97 CHF +0,11 CHF +0,43 %
BRX
Marktkap. 11,13 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH

ISIN DK0060094928

Symbol DOGEF

JP Morgan Chase & Co.

Orsted Neutral

19:41 Uhr
Orsted Neutral
Orsted
27,51 EUR 0,40 EUR 1,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Orsted von 210 auf 208 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der gesenkten operativen Ergebnisprognose des Windparkbetreibers habe auch er seine entsprechenden Schätzungen nach unten revidiert, schrieb Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Markt dürfte die von Orsted als Grund genannte geringere Windenergieerzeugung im Geschäftsjahr 2025 aber als einmaligen Effekt betrachten und sich weiter auf die Bemühungen zur Entschuldung der Bilanz, die Umsetzung des verbleibenden Investitionsprogramms und weitere Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Offshore-Windmarkt konzentrieren./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Orsted Neutral

Unternehmen:
Orsted		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
208,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,37 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
235,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Orsted

19:41 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:56 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
10:51 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

