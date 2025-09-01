Orsted Aktie
Marktkap. 11,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Symbol DOGEF
Orsted Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Orsted von 210 auf 208 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der gesenkten operativen Ergebnisprognose des Windparkbetreibers habe auch er seine entsprechenden Schätzungen nach unten revidiert, schrieb Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Markt dürfte die von Orsted als Grund genannte geringere Windenergieerzeugung im Geschäftsjahr 2025 aber als einmaligen Effekt betrachten und sich weiter auf die Bemühungen zur Entschuldung der Bilanz, die Umsetzung des verbleibenden Investitionsprogramms und weitere Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Offshore-Windmarkt konzentrieren./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:39 / BST
|Unternehmen:
Orsted
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
208,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
27,37 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
235,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Orsted
|19:41
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
