DAX 23.829 +0,3%ESt50 5.357 +0,2%Top 10 Crypto 15,80 +2,7%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 96.118 +1,2%Euro 1,1689 +0,3%Öl 66,94 +0,1%Gold 3.551 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Porsche PAG911 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie unter Druck: Drohnenabwehr-Spezialist leidet unter Gewinnmitnahmen DroneShield-Aktie unter Druck: Drohnenabwehr-Spezialist leidet unter Gewinnmitnahmen
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
78,81 EUR +0,46 EUR +0,59 %
STU
72,47 CHF -9,88 CHF -12,00 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 104,79 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

Deutsche Bank AG

Sanofi Buy

11:11 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
78,81 EUR 0,46 EUR 0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis bewertet die Resultate einer Amlitelimab-Studie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zwar positiv, aber nicht als "klaren Sieg"./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
78,80 €		 Abst. Kursziel*:
39,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,58%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

11:11 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:31 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
04.09.25 Sanofi Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag fester
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagmittag gefragt
finanzen.net MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende
dpa-afx LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Juan Santamaria Cases, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: &#193;ngel Manuel Muriel Bernal, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Martina Steffen, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive Compensation ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, Sale of shares: The shares sold were awarded in earlier years by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board ...
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
HOCHTIEF AG zu myNews hinzufügen