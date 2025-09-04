DAX 23.597 -0,7%ESt50 5.318 -0,5%Top 10 Crypto 15,54 +1,0%Dow 45.356 -0,6%Nas 21.647 -0,3%Bitcoin 94.228 -0,8%Euro 1,1749 +0,9%Öl 65,16 -2,6%Gold 3.600 +1,5%
Airbus Aktie

184,24 EUR -2,66 EUR -1,42 %
STU
184,12 EUR -3,18 EUR -1,70 %
GVIE
Marktkap. 146,15 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

17:11 Uhr
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Flugzeugbauer werde sich steigern müssen, um das Jahresziel der Zahl ausgelieferter Maschinen zu erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Monat August sei in dieser Hinsicht aber ermutigend./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Analysen zu Airbus SE

