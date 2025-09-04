UBS AG

Schaeffler Neutral

08:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 4,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag Mitte September dürfte neue Mittelfristziele und einen Feinschliff der Anlagestory erbringen, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Donnerstag in seinem Ausblick. Angesichts bereits hoher Markterwartungen und des starken Laufs der Aktien dürften die Anleger aber zurückhaltend bleiben. Der Experte sieht sich mit seiner Prognose für das operative Ergebnis 2028 etwa 20 Prozent unter dem Konsens./ag/tih/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:27 / GMT

