DAX23.334 ±0,0%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,17 -0,7%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.312 -0,1%Euro1,1835 -0,2%Öl68,25 -0,4%Gold3.671 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Amkor Technology im Pivotal-Point-Check: Gewinner der US-Chip-Revolution - Apple-Partnerschaft befeuert das Halbleiter-Reshoring! Amkor Technology im Pivotal-Point-Check: Gewinner der US-Chip-Revolution - Apple-Partnerschaft befeuert das Halbleiter-Reshoring!
NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Im Aufwind

Schaeffler-Aktie setzt Erholung nach Mittelfristzielen fort

17.09.25 13:53 Uhr
Schaeffler-Aktie: Aufschwung dank neuer Ziele! | finanzen.net

Die Mittelfristziele von Schaeffler kommen bei den Anlegern weiterhin gut an.

Für die Aktien des Autozulieferers geht es am Mittwoch zeitweise um 4,13 Prozent nach oben auf 5,80 Euro. Stellenweise wurde der höchste Stand seit zwei Wochen erreicht. Schon am Vortag hatten sie von Aussagen beim Kapitalmarkttag profitiert, wenngleich das Plus bis zum Handelsschluss auf 1,3 Prozent geschmolzen war. Nach einem schwachen Jahr 2024 steht 2025 mittlerweile ein Kursplus von fast 37 Prozent zu Buche.

Wer­bung

Analysten reagierten am Mittwoch erfreut darauf, dass Schaeffler seine operative Marge bis zum Jahr 2028 auf 6 bis 8 Prozent steigern will. Ross MacDonald von der Citigroup lobte, übertragen auf das operative Ergebnis (Ebit) liege dies über den Erwartungen. Er bezeichnete die Ziele als glaubwürdig. Sie sollten seiner Einschätzung nach im kommenden Jahr den Mittelzufluss, die Marge und die Anlegerstimmung verbessern. Er teilt vor allem den Optimismus des Managements im Geschäft mit Herstellern humanoider Roboter.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
12:16Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11:41Schaeffler NeutralUBS AG
16.09.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12:16Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11:41Schaeffler NeutralUBS AG
16.09.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen