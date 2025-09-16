Schaeffler-Aktie setzt Erholung nach Mittelfristzielen fort
Die Mittelfristziele von Schaeffler kommen bei den Anlegern weiterhin gut an.
Für die Aktien des Autozulieferers geht es am Mittwoch zeitweise um 4,13 Prozent nach oben auf 5,80 Euro. Stellenweise wurde der höchste Stand seit zwei Wochen erreicht. Schon am Vortag hatten sie von Aussagen beim Kapitalmarkttag profitiert, wenngleich das Plus bis zum Handelsschluss auf 1,3 Prozent geschmolzen war. Nach einem schwachen Jahr 2024 steht 2025 mittlerweile ein Kursplus von fast 37 Prozent zu Buche.
Analysten reagierten am Mittwoch erfreut darauf, dass Schaeffler seine operative Marge bis zum Jahr 2028 auf 6 bis 8 Prozent steigern will. Ross MacDonald von der Citigroup lobte, übertragen auf das operative Ergebnis (Ebit) liege dies über den Erwartungen. Er bezeichnete die Ziele als glaubwürdig. Sie sollten seiner Einschätzung nach im kommenden Jahr den Mittelzufluss, die Marge und die Anlegerstimmung verbessern. Er teilt vor allem den Optimismus des Managements im Geschäft mit Herstellern humanoider Roboter.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|16.09.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
