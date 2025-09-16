Schaeffler Aktie
WKN SHA001
ISIN DE000SHA0019
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Die Ziele für das Wachstum und den Free Cashflow hätten über ihren Erwartungen gelegen, während der Margenausblick wie erwartet ausgefallen sei, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schaeffler verfüge weiterhin über das höchste mittelfristige Gewinnpotenzial in der Branche, was aber als weitgehend eingepreist erscheine. Die aktualisierten Wachstumsprognosen des Konzerns kämen ihr zudem etwas ambitioniert vor./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
5,25 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
