Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Hold

15:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Die Ziele für das Wachstum und den Free Cashflow hätten über ihren Erwartungen gelegen, während der Margenausblick wie erwartet ausgefallen sei, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schaeffler verfüge weiterhin über das höchste mittelfristige Gewinnpotenzial in der Branche, was aber als weitgehend eingepreist erscheine. Die aktualisierten Wachstumsprognosen des Konzerns kämen ihr zudem etwas ambitioniert vor./rob/edh/tav

