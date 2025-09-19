Schaeffler Aktie
WKN SHA001
ISIN DE000SHA0019
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer dürfte von einer gedämpften Umsatzentwicklung berichten, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität aber sollte sich verbessert haben./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
4,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
