Deutsche Bank AG

Schaeffler Hold

13:41 Uhr
Schaeffler Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer dürfte von einer gedämpften Umsatzentwicklung berichten, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität aber sollte sich verbessert haben./la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

