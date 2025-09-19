DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort
BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt
Schaeffler Aktie

Warburg Research

Schaeffler Buy

12:46 Uhr
Schaeffler Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer dürfte im dritten Quartal eine solide Entwicklung verzeichnet haben, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen befinde sich auf gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

12:46 Schaeffler Buy Warburg Research
14.10.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

TraderFox Schaeffler -Megatrend Industrierobotik sollte Umsatz und Ergebnis mittelfristig deutlich anschieben!
dpa-afx Schaeffler-Aktie setzt Erholung nach Mittelfristzielen fort
TraderFox Schaeffler kündigt neue Ziele bis 2028 an und sieht eine Schlüsselchance für das Wachstum bei Humanoiden!
dpa-afx Schaeffler-Aktie gefragt: Bis 2028 soll operatives Ergebnis verdoppelt werden
dpa-afx Schaeffler-Aktie schwächelt nach August-Rally
dpa-afx Aktien von Continental, ElringKlinger, Dürr & Co.: Deutsche Autozulieferer verlieren Marktanteile
dpa-afx Schaeffler-Aktie im Plus: Schaeffler konkretisiert Stellenabbau in Schweinfurt
dpa-afx Schaeffler-Aktie rauscht nach unten: Schaeffler rutscht in die roten Zahlen
