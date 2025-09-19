Schaeffler Aktie
WKN SHA001
ISIN DE000SHA0019
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer dürfte im dritten Quartal eine solide Entwicklung verzeichnet haben, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen befinde sich auf gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen./mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
