UBS AG

Boeing Buy

17:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Dies schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 01:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 01:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com