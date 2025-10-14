Boeing Aktie
Marktkap. 140,06 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Dies schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 01:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 01:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 215,20
|Abst. Kursziel*:
30,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 213,39
|Abst. Kursziel aktuell:
31,22%
|
Analyst Name:
Gavin Parsons
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 238,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
