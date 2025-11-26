DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,42 +1,9%Nas23.251 +1,0%Bitcoin77.580 +2,7%Euro1,1591 +0,2%Öl62,93 +0,5%Gold4.167 +0,9%
Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit Gewinnen

26.11.25 20:02 Uhr
Der Dow Jones gewinnt am Mittwoch an Wert.

Um 20:00 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,79 Prozent aufwärts auf 47.484,21 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,959 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,34 Prozent auf 46.482,36 Punkte an der Kurstafel, nach 47.112,45 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 47.571,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 47.196,15 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,44 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 47.207,12 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Stand von 45.418,07 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Wert von 44.860,31 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 12,01 Prozent. Bei 48.431,57 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 2,46 Prozent auf 186,93 USD), Walmart (+ 2,20 Prozent auf 109,35 USD), Home Depot (+ 2,14 Prozent auf 306,10 EUR), Microsoft (+ 1,98 Prozent auf 486,44 USD) und Goldman Sachs (+ 1,43 Prozent auf 813,78 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-2,77 Prozent auf 227,63 USD), Merck (-0,49 Prozent auf 105,14 USD), IBM (-0,33 Prozent auf 303,48 USD), Procter Gamble (-0,23 Prozent auf 148,15 USD) und Amazon (-0,05 Prozent auf 229,56 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 25.200.101 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,831 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

