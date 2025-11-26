Urban Outfitters-Aktie auf Höhenflug: Zahlen übertreffen alle Erwartungen
Urban Outfitters hat für das dritte Quartal 2025 starke Quartalszahlen vorgelegt - besser als erwartet und mit Rekorden auf mehreren Ebenen.
Werte in diesem Artikel
• Urban Outfitters mit Rekordumsatz
• Auch Gewinn mit neuem Bestwert
• Analysten mehrheitlich optimistisch
Die Aktie von Urban Outfitters legt vorbörslich an der NASDAQ eine Rally aufs Parkett. Zeitweise beträgt das Plus 15,78 Prozent - die Aktie notiert bei 79,09 US-Dollar.
Starke Zahlen beflügeln
Dabei ist es insbesondere ein starker Geschäftsbericht, der die Titel antreibt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, kletterten die Erlöse im dritten Quartal auf 1,53 Milliarden US-Dollar und lagen somit um 12,3 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Damit erreichte das Unternehmen einen neuen Umsatzrekord.
Parallel dazu stieg der Gewinn pro Aktie auf 1,28 US-Dollar und lag damit rund 9 Cent über der Erwartung von 1,19 US-Dollar. Der Nettogewinn für das am 31. Oktober 2025 geendete Quartal erreichte bei 116,4 Millionen US-Dollar ebenfalls den höchsten Stand aller Zeiten. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch beim Blick auf die kumulierten Zahlen seit Geschäftsjahresstart: Der Nettogewinn für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 erreichte ebenfalls einen Rekordwert von 368,7 Millionen US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 4,01 US-Dollar.
"Wir freuen uns, Rekordumsätze, -gewinne und -ergebnisse je Aktie für das Quartal bekanntgeben zu können", wird Richard A. Hayne, CEO des Unternehmens, im Rahmen der Berichtsvorlage zitiert. "Die im letzten Quartal beobachteten Trends haben sich mit einem breiten Wachstum der vergleichbaren Umsätze und starken Ergebnissen in den Segmenten Einzelhandel, Abonnement und Großhandel fortgesetzt. Diese Ergebnisse unterstreichen die Stärke unseres diversifizierten Geschäftsmodells, das es uns ermöglicht, weiterhin Marktanteile zu gewinnen und nachhaltiges langfristiges Wachstum zu erzielen", so Hayne weiter.
Wachstum über alle Marken hinweg
Ein Blick auf die Markenlandschaft zeigt, dass nahezu alle Kernmarken des Konzerns gewachsen sind: Das Retail-Segment verzeichnete ein flächenbereinigtes Wachstum von 8,0 Prozent, wobei sowohl der Online- als auch der stationäre Handel positive Impulse lieferten. Besonders stark war das Wachstum den Angaben zufolge beim Mietkonzept Nuuly - der Nettoumsatz stieg um fast 49 Prozent, was auf eine Zunahme der aktiven Abonnenten um rund 42,2 Prozent zurückgeführt wurde.
Analysten mehrheitlich optimistisch
Die Aktie von Urban Outfitters wird von Analysten mehrheitlich positiv bewertet. Auf TipRanks haben fünf Experten den Anteilsschein unter Beobachtung und vergeben allesamt ein "Buy"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 81,20 US-Dollar. Damit hätte der Anteilsschein - selbst nachdem Kurssprung vom Mittwoch - noch Luft nach oben.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Urban Outfitters und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Urban Outfitters
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Urban Outfitters
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Urban Outfitters News
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Nachrichten zu Urban Outfitters Inc.
Analysen zu Urban Outfitters Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Urban Outfitters Outperform
|Wolfe Research
|15.08.2019
|Urban Outfitters Neutral
|B. Riley FBR
|22.05.2019
|Urban Outfitters Market Perform
|Telsey Advisory Group
|06.03.2019
|Urban Outfitters Market Perform
|Telsey Advisory Group
|08.02.2019
|Urban Outfitters Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Urban Outfitters Outperform
|Wolfe Research
|22.05.2019
|Urban Outfitters Market Perform
|Telsey Advisory Group
|06.03.2019
|Urban Outfitters Market Perform
|Telsey Advisory Group
|08.02.2019
|Urban Outfitters Market Perform
|Telsey Advisory Group
|11.01.2019
|Urban Outfitters Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2019
|Urban Outfitters Neutral
|B. Riley FBR
|22.08.2018
|Urban Outfitters Neutral
|B. Riley FBR
|13.07.2018
|Urban Outfitters Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|21.11.2017
|Urban Outfitters Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|21.11.2017
|Urban Outfitters Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2017
|Urban Outfitters Sell
|Deutsche Bank AG
|27.02.2017
|Urban Outfitters Sell
|MKM Partners
|22.08.2012
|Urban Outfitters underperform
|Macquarie Research
|23.09.2011
|Urban Outfitters underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|22.09.2011
|Urban Outfitters underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Urban Outfitters Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen