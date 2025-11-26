DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,42 +1,9%Nas23.251 +1,0%Bitcoin77.580 +2,7%Euro1,1591 +0,2%Öl62,93 +0,5%Gold4.167 +0,9%
Börse New York: S&P 500 auf grünem Terrain

26.11.25 20:02 Uhr
Börse New York: S&P 500 auf grünem Terrain | finanzen.net

Der S&P 500 macht derzeit Gewinne.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,78 Prozent höher bei 6.818,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,017 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,401 Prozent auf 6.793,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6.765,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.831,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.783,87 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2,74 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.791,69 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.465,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 6.021,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 16,19 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Robinhood (+ 10,10 Prozent auf 127,24 USD), Teradyne (+ 6,69 Prozent auf 178,88 USD), Dell Technologies (+ 6,07 Prozent auf 133,56 USD), AppLovin (+ 4,58 Prozent auf 581,49 USD) und Newmont (+ 4,58 Prozent auf 90,22 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Deere (-4,80 Prozent auf 474,23 USD), Intuit (-2,78 Prozent auf 630,05 USD), Salesforce (-2,77 Prozent auf 227,63 USD), ServiceNow (-2,40 Prozent auf 805,47 USD) und Waters (-2,36 Prozent auf 402,81 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 25.200.101 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,831 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

