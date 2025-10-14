DAX 24.250 +0,1%ESt50 5.628 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,47 +0,4%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.220 -1,4%Euro 1,1626 +0,1%Öl 62,73 +0,7%Gold 4.182 +1,0%
easyJet Aktie

5,85 EUR +0,13 EUR +2,34 %
STU
4,93 GBP -0,08 GBP -1,64 %
LSE
Marktkap. 4 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

Deutsche Bank AG

easyJet Hold

13:16 Uhr
easyJet Hold
easyJet plc
5,85 EUR 0,13 EUR 2,34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Jaime Rowbotham bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Großreederei MSC ein Gebot für die Billigfluglinie erwägt. Wie andere Container-Reedereien auch habe MSC während der Corona-Pandemie und der Sperrung des Roten Meeres ebenfalls einen überdurchschnittlichen Barmittelzufluss erzielt. Trotz der hohen Investitionen in Containerschiffe, um Marktführer zu werden, verfüge MSC damit wohl über genügend finanziellen Spielraum, um ein derartiges Angebot in Betracht zu ziehen./la/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet Hold

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,35 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,00 £		 Abst. Kursziel*:
6,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,93 £		 Abst. Kursziel aktuell:
8,52%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

