easyJet Aktie
Marktkap. 4 Mrd. EURKGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Jaime Rowbotham bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Großreederei MSC ein Gebot für die Billigfluglinie erwägt. Wie andere Container-Reedereien auch habe MSC während der Corona-Pandemie und der Sperrung des Roten Meeres ebenfalls einen überdurchschnittlichen Barmittelzufluss erzielt. Trotz der hohen Investitionen in Containerschiffe, um Marktführer zu werden, verfüge MSC damit wohl über genügend finanziellen Spielraum, um ein derartiges Angebot in Betracht zu ziehen./la/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Hold
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,35 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,00 £
|Abst. Kursziel*:
6,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,93 £
|Abst. Kursziel aktuell:
8,52%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,19 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
