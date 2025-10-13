TotalEnergies Aktie
Marktkap. 106,1 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Produktionsdaten des Öl- und Gaskonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Viele Investoren hätten schwächere Zahlen erwartet als die nun veröffentlichten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sollten daher am Markt gut aufgenommen werden./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 04:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 04:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Analysen zu TotalEnergies
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
