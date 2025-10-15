TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen
TotalEnergies erwartet einen Schub durch höhere Öl- und Gasproduktion, warnte jedoch, dass die Ergebnisse seiner integrierten Flüssiggas (LNG)-Sparte durch Wartungsarbeiten beeinträchtigt werden.
Werte in diesem Artikel
Der französische Energiekonzern teilte am Mittwoch mit, dass er für das dritte Quartal mit einer Tagesproduktion von 2,5 Millionen Barrel Öläquivalent rechnet, was einem Anstieg von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und über seiner Prognose von 3 Prozent Wachstum liegt.
Das Unternehmen warnte jedoch, dass seine integrierte LNG-Sparte durch geplante Wartungsarbeiten an der LNG-Anlage im Ichthys-Gasfeld vor der Küste Westaustraliens beeinträchtigt wurde.
An der EURONEXT Paris steigen die Papiere von TotalEnergies zur Wochenmitte zeitweise um 2,09 Prozent an auf 51,30 Euro.
DOW JONES
Alle: Alle Empfehlungen