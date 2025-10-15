DAX24.319 +0,3%Est505.632 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,35 +0,1%Gold4.215 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alibaba A117ME BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX im Plus -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Im Zwiespalt

TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen

15.10.25 09:24 Uhr
TotalEnergies-Aktie zieht an: Produktionsplus beflügelt, Wartungsarbeiten drücken | finanzen.net

TotalEnergies erwartet einen Schub durch höhere Öl- und Gasproduktion, warnte jedoch, dass die Ergebnisse seiner integrierten Flüssiggas (LNG)-Sparte durch Wartungsarbeiten beeinträchtigt werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TotalEnergies
51,77 EUR 1,10 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der französische Energiekonzern teilte am Mittwoch mit, dass er für das dritte Quartal mit einer Tagesproduktion von 2,5 Millionen Barrel Öläquivalent rechnet, was einem Anstieg von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und über seiner Prognose von 3 Prozent Wachstum liegt.

Wer­bung

Das Unternehmen warnte jedoch, dass seine integrierte LNG-Sparte durch geplante Wartungsarbeiten an der LNG-Anlage im Ichthys-Gasfeld vor der Küste Westaustraliens beeinträchtigt wurde.

An der EURONEXT Paris steigen die Papiere von TotalEnergies zur Wochenmitte zeitweise um 2,09 Prozent an auf 51,30 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf TotalEnergies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TotalEnergies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Nachrichten zu TotalEnergies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TotalEnergies

DatumRatingAnalyst
08.10.2025TotalEnergies BuyUBS AG
03.10.2025TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025TotalEnergies BuyUBS AG
03.10.2025TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025TotalEnergies BuyUBS AG
30.09.2025TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.10.2025TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
25.09.2025TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TotalEnergies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen