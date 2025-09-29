TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,48 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. "Wachstum gesichert und Kosten unter Kontrolle" - so fasste Analyst Mark Wilson am Montag die Situation beim Energiekonzern zusammen. Er bezog sich dabei auf die Strategie-Präsentation mit Wachstums- und Cashflowzielen bis 2030 sowie zusätzliche Einsparungen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
53,18 €
|Abst. Kursziel*:
7,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
51,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,76%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
