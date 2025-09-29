Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Hold

08:46 Uhr

Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 51,93 EUR -1,07 EUR -2,02% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. "Wachstum gesichert und Kosten unter Kontrolle" - so fasste Analyst Mark Wilson am Montag die Situation beim Energiekonzern zusammen. Er bezog sich dabei auf die Strategie-Präsentation mit Wachstums- und Cashflowzielen bis 2030 sowie zusätzliche Einsparungen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com