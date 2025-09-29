Deutsche Bank AG

Symrise Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft nahe an jenem aus dem Vorjahr. Damit würde der Konsens und das Wachstum aus dem Vorquartal nicht erreicht. In einem Vorab-Briefing habe der Aromen- und Duftstoffhersteller insbesondere auf eine Schwäche in den Bereichen Lebensmittel und Getränke hingewiesen, genauso wie bei Verbraucherdüften und im Bereich Aromachemikalien./tih/ag

