UBS AG

Airbus SE Buy

11:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Nach den starken Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für August und September dürfte sich der Tenor des Managements bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Jahresviertel verbessern, schrieb Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Den Jahresausblick erwartet der Experte aber unverändert./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

