Airbus Aktie
Marktkap. 154,87 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Nach den starken Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für August und September dürfte sich der Tenor des Managements bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Jahresviertel verbessern, schrieb Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Den Jahresausblick erwartet der Experte aber unverändert./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
195,72 €
|Abst. Kursziel*:
12,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
195,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,28%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
213,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
