Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach einem Gespräch mit Finanzchef Nicholas Cadbury mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe Hebel, um die Umsatz- und Kostenentwicklung zu verbessern, schrieb Alex Irving am Montag. Außerdem sei über die Pläne mit den Kernsparten und die strategische Kapitalverteilung diskutiert worden. Der Tenor sei insgesamt positiv und zuversichtlich gewesen. IAG bleibe sein mittelfristiger "Top Pick"./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 04:00 / UTC

