International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,15 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach einem Gespräch mit Finanzchef Nicholas Cadbury mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe Hebel, um die Umsatz- und Kostenentwicklung zu verbessern, schrieb Alex Irving am Montag. Außerdem sei über die Pläne mit den Kernsparten und die strategische Kapitalverteilung diskutiert worden. Der Tenor sei insgesamt positiv und zuversichtlich gewesen. IAG bleibe sein mittelfristiger "Top Pick"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,70 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,36 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
3,85 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
