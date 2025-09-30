DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,49 -2,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.071 -0,4%Euro1,1739 +0,1%Öl67,59 -0,1%Gold3.867 +0,9%
Heute im Fokus
Israel akzeptiert Trump-Plan: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung
Top News
HORNBACH-Aktie sackt ab: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig HORNBACH-Aktie sackt ab: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig
Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung
Heute im Fokus

US-Shutdown droht: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Wolfspeed im Fokus

aktualisiert 30.09.25 08:27 Uhr

BBVA zahlt Rekord-Zwischendividende. HORNBACH steigert Umsatz - Gewinn belastet. Alphabet-Aktie: Youtube zahlt Millionen-Summe zur Beilegung von Trump-Klage. Neue US-Zölle auf Arzneien gelten wohl nicht für EU-Importe.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag kaum verändert starten.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise nahe der Nulllinie.
Der TecDAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso wenig bewegt.

Der DAX dürfte auch am Dienstag ähnlich wie zum Wochenauftakt nur geringe Bewegung zeigen. In den USA hatte die Wall Street ihre zwischenzeitlich kräftigere Aufwärtsbewegung in Richtung Rekordniveau letztlich nicht halten können. Überschattet wird das Geschehen vom drohenden "Shutdown": Sollte der US-Kongress nicht in letzter Minute eine Einigung im Haushaltsstreit erzielen, droht ab Mittwoch ein Stillstand in weiten Teilen der Bundesbehörden. Da hierfür frisches Budget beschlossen werden muss, sind auch Stimmen der Demokraten erforderlich.

Jede Woche mit blockiertem Regierungsbetrieb kostet rund 0,2 Prozentpunkte Wachstum, erklärte Anlagestratege Stephen Innes von SPI Asset Management laut dpa-AFX. Die USA würden derzeit wie von Piloten mit verbundenen Augen geflogen - und die Passagiere reagierten entsprechend nervös.

Top Themen

HORNBACH-Aktie sackt ab: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig
HORNBACHWolfspeedContinentalGaza-KriegLufthansaAlphabetElectronic Arts

News-Ticker

Börsenchronik

29.09.25DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
26.09.25Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
25.09.25DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
24.09.25DAX schließt fester-- US-Börsen letzlich tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, DroneShield, BYD im Fokus
23.09.25KI-Fantasie: Dow schließt leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
