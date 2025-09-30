US-Shutdown droht: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Wolfspeed im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag kaum verändert starten. Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise nahe der Nulllinie.

Der TecDAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso wenig bewegt. Der DAX dürfte auch am Dienstag ähnlich wie zum Wochenauftakt nur geringe Bewegung zeigen. In den USA hatte die Wall Street ihre zwischenzeitlich kräftigere Aufwärtsbewegung in Richtung Rekordniveau letztlich nicht halten können. Überschattet wird das Geschehen vom drohenden "Shutdown": Sollte der US-Kongress nicht in letzter Minute eine Einigung im Haushaltsstreit erzielen, droht ab Mittwoch ein Stillstand in weiten Teilen der Bundesbehörden. Da hierfür frisches Budget beschlossen werden muss, sind auch Stimmen der Demokraten erforderlich. Jede Woche mit blockiertem Regierungsbetrieb kostet rund 0,2 Prozentpunkte Wachstum, erklärte Anlagestratege Stephen Innes von SPI Asset Management laut dpa-AFX. Die USA würden derzeit wie von Piloten mit verbundenen Augen geflogen - und die Passagiere reagierten entsprechend nervös.





Europas Börsen dürften am Dienstag mit wenig Veränderung in den Handel starten. Der EURO STOXX 50 pendelt vorbörslich zeitweise um seinen Vortagesschlusskurs. Das Risiko eines US-Regierungs-Shutdowns zum 1. Oktober steigt und dürfte die Anleger vorsichtig stimmen. Auch die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China tragen nicht zur Verbesserung der Stimmung bei: Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie kletterte im September zwar leicht auf 49,8 Punkte, liegt damit aber weiterhin unter der Expansionsmarke von 50. Am Nachmittag wird zudem die Veröffentlichung der deutschen Verbraucherpreise für September erwartet. Für den harmonisierten Index rechnen Experten mit einem Anstieg von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. 2,2 Prozent im Jahresvergleich.





Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart etwas höher. Der Dow Jones beendete den ersten Handelstag der Woche mit einem überschaubaren Plus von 0,15 Prozent bei 46.316,07 Punkten.Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 0,48 Prozent auf 22.591,15 Punkte zu. Am Sonntag war bekannt geworden, dass es zu einem Treffen zwischen US-Präsident Trump und Demokraten im Weißen Haus kommen soll. Die Zeit drängt, denn vor Mittwoch muss im Kongress eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, um einen drohenden "Shutdown" zu verhindern - dafür sind Stimmen der Demokraten nötig. JPMorgan-Experten betonten laut dpa-AFX in einer aktuellen Einschätzung jedoch, dass "Shutdowns" bisher keine dauerhafte Belastung für die Börse gewesen seien.

