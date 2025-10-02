Starker Aktienlauf

Electro Optic Systems (EOS) hat auf dem IAC 2025 in Sydney seine neue "Atlas Space Control"-Fähigkeit vorgestellt. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursanstieg.

• Electro Optic Systems (EOS) präsentierte das neue System Atlas Space Control auf dem IAC 2025 in Sydney

• Aktie legte heute in Sydney kräftig zu

• Unternehmen verzeichnet seit Jahresbeginn ein Kursplus von annähernd 700 Prozent

Wer­bung Wer­bung

Vorstellung des Atlas Space Control Systems

Der deutsche CEO von EOS, Dr. Andreas Schwer, stellte die neue Fähigkeit am Montag, den 29. September 2025, in Sydney vor. Das System, das zur Atlas-Familie bodengestützter Hochenergie-Laser-Weltraumkontrollanlagen gehört, wurde laut Unternehmensangaben entwickelt, um wachsenden Bedrohungen für Satelliten in einem zunehmend umkämpften und überlasteten Weltraum zu begegnen.

Das Atlas-System ist skalierbar und wird in festen, mobilen sowie verlegbaren Konfigurationen angeboten, die weltweit eingesetzt werden können. Es verfügt über eine Teleskop- und Kuppelkonstruktion, die darauf ausgelegt ist, Objekte im Orbit in Echtzeit zu erkennen, zu verfolgen und zu charakterisieren. Es soll tiefe Einblicke in die Weltraumlage sowohl bei Tag als auch bei Nacht liefern.

Laut EOS ermöglicht das System skalierbare Leistungsstufen, mit denen Bediener die Effekte je nach Einsatzbedarf anpassen können - von der Abschreckung bis hin zur aktiven Bekämpfung.

Wer­bung Wer­bung

Aktienperformance und Analystenblick

Die EOS-Aktie reagierte mit einem deutlichen Plus auf die Präsentation und das generelle Marktumfeld. Die Notierung in Sydney stieg heute um 8,15 Prozent auf 10,22 AUD. Das Unternehmen verzeichnet seit Jahresbeginn einen Kurszuwachs von fast 700 Prozent.

Die positiven Markterwartungen spiegeln sich auch in den jüngsten Analystenkommentaren wider. John Lawlor, CFA, von Ord Minnett bekräftigte am 30. September 2025 seine Kaufempfehlung ("Buy") und hob das Kursziel von 4,7 auf 11,18 AUD an. Bereits am 29. September 2025 hatte Daniel Lang von Bell Potter das Kursziel bei ebenfalls bestätigter Kaufempfehlung von 5,7 auf 11 AUD erhöht, wie aus Daten von TipRanks hervorgeht.

Redaktion finanzen.net